„Autonomie darf nicht ausgehöhlt werden“

Berlin (dpa) - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat China zur Einhaltung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Hongkong aufgerufen. Das vom Volkskongress gebilligte Sicherheitsgesetz dürfe das Prinzip «Ein Land, zwei Systeme» nicht in Frage stellen, erklärte Maas am Donnerstag in Berlin. «Das hohe Maß an Autonomie Hongkongs darf nicht ausgehöhlt werden.» Er erwarte, dass die Freiheiten und Rechte der dort lebenden Menschen gewahrt bleiben.

Das neue Gesetz umgeht Hongkongs Parlament und richtet sich gegen Aktivitäten, die als subversiv oder separatistisch angesehen werden. Das Vorhaben wäre der bisher weitgehendste Eingriff in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie, die seit der Rückgabe an China 1997 als eigenständiges Territorium regiert wird.