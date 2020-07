„Code4Green“ für die Umwelt

„Klimawandel und Erneuerbare Energien“, „Biodiversität und Landwirtschaft“ sowie „Kreislaufwirtschaft und Wertschöpfungsketten“, so heißen die drei Themenbereiche des kommenden Hackathons „Code4Green“. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) bringt vom 10. bis 12. Juli Teams aus ganz Deutschland zusammen, um innovative und datenbasierte Lösungen für ökologische Herausforderungen zu finden. Staatssekretär Jochen Flasbarth eröffnet den Umwelt-Hackathon. Zum Abschluss, am 12. Juli, wird Bundesumweltministerin Svenja Schulze an der Paneldiskussion “Sustainable, innovative, social - shaping the European way of digitalisation" teilnehmen. Im Anschluss daran gibt sie die Gewinner-Teams bekannt.