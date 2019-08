Mehr Schutz der Arktis geplant

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will mehr für den Schutz der Arktis tun. Die Arktis sei eine Region, deren ökologische, politische und wirtschaftliche Bedeutung für die internationale Gemeinschaft stetig wachse - durch die Klimaerwärmung und die rasant beschleunigte Eisschmelze, heißt es in den Leitlinien deutscher Arktispolitik, die das Bundeskabinett am Mittwoch beschloss.

Die Bundesregierung will Deutschlands Engagement durch eine aktive Rolle als Beobachter im Arktischen Rat verstärken, indem etwa deutsche Experten die Arbeitsgruppen des Gremiums beraten. Der Bund will sich außerdem für die Ausweitung von Schutzgebieten und Ruhezonen einsetzen. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte erst vor kurzem bei einem Besuch in der kanadischen Arktis dazu aufgerufen, den dramatischen Folgen der Klimakrise in der Region mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Das wirtschaftliche Potenzial der Arktis solle unter Beachtung der besonderen ökologischen Empfindlichkeit schonend genutzt werden, heißt es in den Leitlinien weiter. So würden die Nordost- und Nordwestpassage entlang der Nordküsten Europas, Asiens und Amerikas im arktischen Sommer zunehmend befahrbar. Eine eisfreie Nordostpassage wäre die kürzeste Schifffahrtsverbindung zwischen den europäischen Häfen an der Nordsee sowie ostasiatischen Häfen. Dies könnte der deutschen Schifffahrt große Chancen eröffnen - auch zur Verringerung von Treibstoffen.

«Obwohl Deutschland über 2000 Kilometer von der Arktis entfernt ist, beeinflusst ihre Erwärmung Klima und Wettergeschehen bei uns und weltweit», teilte das Bundesumweltministerium mit. Die Arktis erwärme sich derzeit etwa doppelt so schnell wie der Rest der Welt, die Folgen seien dramatisch: «Gletscher schmelzen ab, die Meereisdecke schrumpft, der Meeresspiegel steigt.»