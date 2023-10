300.000 Menschen bei Einheitsfeiern in Hamburg

Hamburg (dpa) - Nach dem Auftakt mit Hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern beim Bürgerfest am Montag folgt bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag der Höhepunkt. Beim Festakt zum deutschen Nationalfeiertag in der Hamburger Elbphilharmonie sprechen Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. Erwartet werden dazu rund 1300 Gäste, darunter die Regierungschefinnen und -chefs der Länder und die gesamte Staatsspitze. Bundeskanzler Olaf Scholz, ehemals Bürgermeister von Hamburg, hatte bereits am Montag an einem „Bürgergespräch“ teilgenommen.

Am Montag hatten auch die Feiern mit einem großen Bürgerfest begonnen. Rund um Rathaus und Binnenalster kamen dazu mehr als 300.000 Besucherinnen und Besucher zusammen. Bei der „Nacht der Einheit“ konnten sie bis zu später Stunde an vielen Orten der Innenstadt ein Programm aus Live-Musik, Tanzaufführungen und Ausstellungen verfolgen.