5,67 Milliarden Euro in 2022 gespendet

Berlin (dpa) - 18,7 Millionen Spenden sind 2022 bei gemeinnützigen Organisationen in Deutschland eingegangen, heißt es in der „Bilanz des Helfens“ für das vergangene Jahr. In der Auswertung verzeichnet der Dachverband von 70 gemeinnützigen spendensammelnden Organisationen 5,67 Milliarden Euro für 2022. Die Solidarität der Spendenden sei trotz hoher Inflation und steigenden Energiepreisen ungebrochen, teilte der Spendenrat mit. Die Menschen hätten insbesondere Hilfen für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine geleistet, heißt es weiter. Hinzu kommen noch erhebliche Sach- und Geldspenden für kleine und lokale Aktionen sowie private Hilfeleistungen, die nicht über im Dachverband vertretene Organisationen laufen.