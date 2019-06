Abschluss des Kirchentages

Dortmund (dpa) - Im Fußballstadion der nordrhein-westfälischen Stadt Dortmund ist am Sonntag der 37. Evangelische Kirchentag mit einem festlichen Freiluftgottesdienst zu Ende gegangen. Bevor die 32 000 Besucher - und weitere 5000 Menschen aus dem nahe gelegenen Westfalenpark - wieder in Richtung Heimat strömen, mahnt Kirchentagspräsident Hans Leyendecker: „Lasst uns gehen und unsere Welt menschenfreundlicher machen!“

Das Treffen vornehmlich sozialliberaler Christen hat in diesen Tagen klar Position bezogen: für einen stärkeren Kampf gegen Rechts, eine humanere Flüchtlingspolitik, einen stärkeren Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit.

Bei dem Glaubensfest mit insgesamt 121 000 Teilnehmern unter dem Motto „Was für ein Vertrauen“ durfte es mitunter auch reines Geplauder sein. Gleichwohl packte der Dortmunder Kirchentag viele große und drängende Fragen der Zeit an. Das Mittelmeer als „Friedhof der Menschenrechte“ war als ein eindringliches Bild präsent in Dortmund. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, und Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando appellierten Hand in Hand an die europäischen Länder, gerettete Flüchtlinge aufzunehmen.