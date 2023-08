Airbus will Raumstation bauen

Denver/Toulouse (dpa/d.de) - Airbus beteiligt sich an einer privaten Weltraumstation, die die alternde ISS ersetzen könnte. Der europäische Flugzeugbauer und Raumfahrtkonzern will bei Entwicklung, Bau und Betrieb der Station Starlab der US-Firma Voyager Space mitmachen. Geplant ist ein Gemeinschaftsunternehmen, wie Voyager Space und Airbus am Mittwoch mitteilten. Ingenieure der Airbus-Raumfahrtsparte in Bremen arbeiten bereits an einem Konzept für eine Raumstation mit einem Acht-Meter-Durchmesser; sie erhielten daher Ende 2022 einen Entwicklungsauftrag von Voyager Space, berichtet eine Zeitung.

Nach aktuellen Planungen soll Starlab 2028 in die Umlaufbau kommen und Platz für verschiedene Forschungslabore bieten. Die Internationale Weltraumstation ISS soll Ende des Jahrzehnts schrittweise auseinandergebaut und zum Absturz gebracht werden. Die Zusammenarbeit werde auch der europäischen Raumfahrt zugutekommen, sagte der Chef der Airbus-Sparte, Michael Schöllhorn: „Wir machen das auch, um die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) und die Mitgliedstaaten mitzuziehen.“