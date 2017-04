München (dpa) - Quietschbunt, mit grotesken Charakteren und ständig wechselnden fantastischen Bühnenbildern hat «Alice im Wunderland» nur wenig mit klassischen Handlungsballetten gemein. Stattdessen erinnert es eher an ein Broadway-Musical: Kostümwechsel, versteckte Türen, doppelte Böden und kleine Zaubertricks verstärken den Charakter der Traumwelt, in die Alice eines Tages unvermittelt hineingleitet. Auch in München ließ sich das Publikum für die absurde und paradoxe Geschichte nach dem Roman von Lewis Carroll begeistern: Bei der deutschen Erstaufführung am Montagabend gab es begeisterten Applaus.

Die Choreographie von Christopher Wheeldon greift die episodenhafte Reise aus dem Roman von 1865 auf und erweitert sie sorgsam, um sie tanzbar zu machen. Alice lässt sich auf einer langweiligen Gartenparty ihrer Mutter fotografieren. Plötzlich verwandelt sich der Fotograf in ein weißes Kaninchen, dem Alice ohne zu zögern in die Unterwelt folgt - und durch einen Tunnel in eine fantastische Traumwelt fällt, in der sie unter anderem den verrückten Hutmacher, die Grinsekatze und die Herzkönigin trifft. Und natürlich ihren Herzbuben, den sie gemeinsam mit dem weißen Kaninchen mehrfach vor der Herzkönigin und deren ständigen Hinrichtungsbefehlen retten muss.

Für die Tänzer ist das abendfüllende Stück eine Herausforderung: Sie müssen nicht nur technisch in verschiedenen Tanzstilen brillieren - steppend etwa Jonah Cook als verrückter Hutmacher. Sondern oft sogar in einer Doppelrolle auch schauspielerisch überzeugen, was insbesondere Séverine Ferrolier als Mutter und Herzkönigin hervorragend gelingt. Auch Javier Amo als weißes Kaninchen heimst verdienten Applaus für seine gerümpfte Nase und die zuckenden Gliedmaße ein. Eher klassisch fällt hingegen die Rolle des Herzbuben aus, verkörpert von Vladimir Shklyarov. An seiner Seite: Maria Shirinkina als Alice. Zu Beginn mädchenhaft zart, teils kindlich, reift sie während des Stückes zur jungen Frau. Und beeindruckt mit unglaublicher Kondition: Nur sehr selten ist Shirinkina während des abendfüllenden Stücks für wenige Minuten nicht auf der Bühne präsent und kann kurz verschnaufen.

Für den Erfolg des Stückes sicherlich ebenso wichtig wie die Tänzer sind die detailversessenen, kreativen Bühnenbilder und farbenfrohen Kostüme von Bob Crowley. Er schafft in schnellen Wechseln immer neue Welten, von der viktorianischen Teeparty über eine bedrohliche Wurstküche bis hin zum in blutrot gehaltenen Tribunal, an dessen Ende die Herzkönigin im wahrsten Sinne des Wortes gestürzt wird und ihr Kartenhaus zusammenfällt.

Der fantastische Anstrich des «Wunderlands» wird noch unterstützt durch die Videoprojektionen von John Driscoll und Gemma Garrington, mit deren Hilfe nicht nur der Übergang von der realen in die Traumwelt gelingt. Mit optisch teils verblüffenden Effekten sorgen die Projektionen auch dafür, dass Alice weit über sich hinauswächst - oder auf Puppengröße zusammenschrumpft. Hinzu kommt die Musik von Joby Talbot, die passgenau für das Stück entwickelt wurde und die Choreographie mit verschiedenen musikalischen Motiven unterstützt. Mal spielerisch-verträumt, mal bedrohlich begleitet das Bayerische Staatsorchester unter der sensiblen Leitung von Myron Romanul die jeweiligen Szenen. Die Orchestrierung ist ungewöhnlich umfangreich - neben seltenen Instrumenten wie Widderhorn oder Harfe sind die Percussions so breit besetzt, dass die Musiker neben dem Orchestergraben auch die vordersten Logen des Nationaltheaters belegen müssen.

Auch auf der Bühne tummelt sich mit etwa 65 Akteuren ein ungewöhnlich großes Ensembles. Das ist auch der Grund dafür, dass «Alice im Wunderland» seit der Uraufführung 2011 bislang immer als Co-Produktion erstellt wurde. München hingegen hat das Stück nun aus eigener Kraft auf die Beine gestellt. «Es ist enorm teuer», räumte Staatsballett-Direktor Igor Zelensky bereits vor der Premiere ein. «Wir verbrauchen unser ganzes Geld dafür.» Doch die Bayern können darauf hoffen, dass sich die Investition lohnt: Das Stück war bislang stets ein Kassenschlager.