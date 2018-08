Altmaier besucht Raumfahrt-Zentrum

Weßling (dpa) - «Kann man dem auch die Hand geben?» Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist von der Begrüßungskultur des humanoiden Roboters Justin begeistert - der seinerseits verblüfft reagiert: «unexpected contact detected», kommentiert er den ministeriellen Händedruck. Bevor Altmaier sich am Montag in einer Live-Schalte mit dem Astronauten Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation ISS über die Zukunft der Raumfahrt unterhält, besucht er den Roboter, den «Astro-Alex» ein paar Tage zuvor aus dem All fernsteuerte und testweise Solarpanele putzen ließ.

Wenig später sitzt Altmaier im Columbus-Kontrollzentrum am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) vor einer riesigen Leinwand und begrüßt Gerst, der mit der ISS gerade in rund 400 Kilometern Höhe über Südostasien schwebt. «Ich hoffe, es geht Ihnen gut auf der ISS und Sie können ihre Arbeit voranbringen», sagt Altmaier. «Es geht uns tatsächlich sehr gut», antwortet Gerst. Er schildert die Sicht auf die Erde: Meeresverschmutzung, Dürren und die Zerstörung des Regenwaldes. «Hier oben sieht man tatsächlich viele Dinge, die man sonst nicht sehen würde.»

Gerst plaudert auch über das Essen im All, das über sechs Monate schon mal fad werden könne, berichtet von Experimenten zum Erdmagnetfeld und zu Krebs. Auf der ISS, an der 100 000 Menschen mitgebaut hätten, seien Versuche aus hundert Ländern absolviert worden - Dinge, «die ein Land allein nicht könnte». Gerade soll eine Technologie zur Wasseraufbereitung getestet werden, wichtig für längere Missionen.

«Wir Menschen sind ein Inselvolk», sagt Gerst. «Um uns rum ist der schwarze Kosmos.» Dort könnten Gefahren lauern. «Wir sollten besser vorbereitet sein.» Bei Altmaier stößt das auf offene Ohren: «Manchmal dauert es in Deutschland 40 Jahre, eine Umgehungsstraße zu bauen. So lange haben wir im Weltraum nicht Zeit.»

Altmaier will die Raumfahrt intensiv fördern. Bis Herbst wolle er ein Thesenpapier zur Weiterentwicklung der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie vorstellen. Die künftige Raumfahrtstrategie müsse mit den europäischen Partnern entwickelt werden. Im Haushalt 2018 seien gut 80 Millionen Euro zusätzlich für die Raumfahrt bereitgestellt worden. «Wir werden auch in Zukunft mehr Geld für diesen wichtigen Bereich zur Verfügung stellen müssen.» Er sei überzeugt, dass die Zahl der Arbeitsplätze in dem Bereich bis Ende des nächsten Jahrzehnts verdoppelt werden könne. «Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber es bedeutet, dass wir Hochtechnologiearbeitsplätze in Deutschland erhalten und weiter schaffen.»

Wenn Gerst wieder auf der Erde ist, soll er nach Altmaiers Wunsch bei jungen Menschen weiter von seiner Arbeit berichten, um die Begeisterung für Technik zu vermitteln. Gerst sagt, er wolle, dass die Menschen ihn nicht als Superhelden sehen, sondern als normalen Menschen. Dann könnten sie verstehen, dass sie dasselbe tun könnten.

So sehr Altmaier die Technik sichtlich fasziniert: Selbst ins All zu fliegen habe er keine Ambitionen, sagt er am Rande. Mit 60 sei es besser, die Füße auf dem Boden zu halten.