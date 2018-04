Angela Merkel erhält Friedenslicht

Rom (dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt im Mai von den Franziskaner-Mönchen in Assisi das Friedenslicht des Ordens. Dazu werde die CDU-Politikerin am 12. Mai die Basilika in der italienischen Stadt besuchen und eine Ansprache halten, teilte der Orden am Donnerstag in Rom mit.

Bei der Veranstaltung sei auch der kolumbianische Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos dabei. Merkel, Tochter eines protestantischen Pfarrers, bekommt die Auszeichnung der Mitteilung zufolge «für ihr Versöhnungswerk für das friedliche Zusammenleben der Völker».

Die Basilika ist Grablegungskirche des Heiligen Franz von Assisi (1181/82-1226), nach dem sich Papst Franziskus benannt hat. Zu den Preisträgern gehört auch der emeritierte Papst Benedikt XVI.