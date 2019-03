Aschermittwoch vor der Europawahl

Passau/Vilshofen (dpa) - Knapp drei Monate vor der Europawahl haben sich die deutschen Parteien auf dem politischen Aschermittwoch für den Wahlkampf in Stellung gebracht. Wie in jedem Jahr traten am Vormittag zahlreiche Spitzenpolitiker mehr oder weniger zeitgleich vor ihren Anhängern auf.

Die Chefin der Christdemokraten (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer sollte - wie in den Vorjahren Kanzlerin Angela Merkel - am Abend im mecklenburgischen Demmin auftreten. Bei den Sozialdemokraten (SPD) sprach am Mittwoch unter anderem Bundesjustizministerin Katarina Barley, die auch Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Europawahl ist. SPD-Chefin Andrea Nahles hatte sich bereits am Dienstagabend bei einem vorausblickenden Aschermittwochstreffen im thüringischen Suhl präsentiert.

Der Chef der Christsozialen Union (CSU) Markus Söder griff schon vor seinem Auftritt bei der CSU-Kundgebung in Passau die Alternative für Deutschland (AfD) an. «Die EU wird von Populisten und Nationalisten bedroht», sagte er der «Passauer Neuen Presse» («PNP») und dem «Donaukurier» (jeweils Mittwoch).

Die SPD-Spitzenpolitikerin Katarina Barley kritisierte die CSU für den Umgang mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Sie sagte: «Wer Viktor Orban so lange so hofiert hat, wie das die CSU getan hat, ihn immer wieder auf ihre Parteitage eingeladen hat, so jemand will kein funktionierendes Europa, das auf einem solidarischen Geben und Nehmen beruht.»

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hielt ein flammendes Plädoyer für den Zusammenhalt in Europa. «Es geht um 70 Jahre Frieden», sagte sie in Landshut. «Um das Versprechen: nie wieder Krieg in Europa.» Europa sei das beste Beispiel dafür, «dass man Frieden lernen kann».

Die FDP-Europawahl-Spitzenkandidatin Nicola Beer drängte darauf, aus dem Brexit zu lernen und die Konflikte zwischen «Ost und West, Nord und Süd, großen und kleinen Mitgliedsstaaten» zu beenden.

Bei der AfD sollte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen auftreten, bei der Linken Ex-Parteichef Klaus Ernst.

Der politische Aschermittwoch hat eine lange Tradition in Deutschland - er wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Die Geburtsstunde war nicht in Passau, wie viele denken, sondern im niederbayerischen Vilshofen. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten sich dort an diesem Tag die Bauern zum Viehmarkt getroffen. Dabei feilschten sie nicht nur um Tierpreise, sondern nahmen beim Bier auch die königlich-bayerische Regierung ins Visier. 1919 lud der bayerische Bauernbund anlässlich des Viehmarkts dann erstmals zu einer Kundgebung - das Politspektakel war geboren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der politische Aschermittwoch von der Bayernpartei wiederbelebt, die ihre Veranstaltung zu deftigen Angriffen auf die CSU nutzte. Die Christsozialen stiegen wenig später in die Tradition ein.

Längst ist der politische Aschermittwoch ein mediales Politspektakel, das keine Partei, die etwas auf sich hält, auslassen kann. Große und kleinere Parteien laden ihre Anhänger an diesem Tag ein - und das längst nicht mehr nur nach Niederbayern.