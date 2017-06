Auf 100 Leinwänden in Europa

Berlin (dpa) - Die Berliner Philharmoniker kehren zum Abschluss der Spielzeit ins Kino zurück. Mit dem Dirigenten Gustavo Dudamel wird an diesem Freitag (9. Juni, 19.30 Uhr) ein Konzert des Orchesters aus der Berliner Philharmonie live in mehr als 100 Kinos in Europa übertragen. Auf dem Programm stehen Antonin Dvoraks Sinfonie «Aus der Neuen Welt» und die auf Jazz-Motive zurückgehende Komposition «City Noir» des Amerikaners John Adams.

Viele der Kinos befinden sich in Deutschland, aber auch in Lichtspielhäusern in Großbritannien, Irland, Österreich und anderen Ländern wird das Konzert übertragen. Die Liste der Kinos befindet sich auf der Internetseite der Philharmoniker unter dem Reiter «Medien».

Der 36-jährige Venezolaner Dudamel, Chefdirigent der Los Angeles Philharmonic, ist einer der immer wiederkehrenden Gastdirigenten der Philharmoniker. Die Kinovorführung startet um 19.30 Uhr (MESZ). Vor dem Konzert werden Interviews und eine Einführung in die Werke gezeigt. Aufgenommen wird das Konzert mit den Kameras der «Digital Concert Hall» der Berliner Philharmonie.