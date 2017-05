Auf den Spuren der Römer

Erlangen (dpa) - Die Säge kreischt, die Holzspäne fliegen. Der Kiel aus Eiche ist schon fertig; bald wird mit den Planken begonnen. Seit kurzem wird in einem hallengroßen grauen Zelt auf einem Erlanger Sportgelände ein römisches Militärschiff nachgebaut. Es besteht fast komplett aus Holz. Von dem Römerboot erhoffen sich Forscher um den Althistoriker Boris Dreyer neue Erkenntnisse über den antiken Schiffsbau und die Einsatzmöglichkeiten solcher Boote innerhalb der römischen Flotte. Außerdem soll damit Geschichte erlebbar werden.

Etwa 45 Studenten, 16 Schüler und an die 90 freiwillige Helfer wollen an dem Boot mitbauen. Sie werden dabei von zwei erfahrenen Bootsbauern unterstützt. Die Bootsbauer arbeiten nach antiken Vorgaben. «Wir können es nicht ganz genau so machen wie damals», gibt Dreyer zu. Ohne moderne Elektrogeräte würden sie die Bauzeit von einem Jahr wohl nie einhalten. Doch bei vielem halten sich die Handwerker genau an die historische Vorlage aus Oberstimm, einem Ortsteil von Manching bei Ingolstadt. Im Jahr 1986 entdeckten dort Archäologen nahe einem römischen Kastell zwei gut erhaltene Militärschiffe aus der Zeit um 100 nach Christus. Nur Bug und Heck fehlten. Die Schiffe seien vom römischen Militär als Patrouillenboote eingesetzt worden, aber auch für Erkundungsfahrten oder schnelle Truppenverlegungen, sagt Dreyer.

Der fränkische Nachbau soll wie das Original rund 16 Meter lang werden und knapp 3 Meter breit. Bei einem Tiefgang von nur 70 Zentimetern und ohne stabilisierendes Schwert könnte das im Wasser eine wackelige Angelegenheit werden. Zum 275. Geburtstag der Uni 2018 soll das Boot seine Jungfernfahrt erleben. Bis zu 165 000 Euro soll das Ganze am Ende kosten.