Außenmininisterin Baerbock zu Gesprächen in Paris

Paris (dpa) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen den deutsch-französischen Beziehungen neuen Schwung verleihen. Die beiden seien bei einem Gespräch in Paris am Dienstagabend über die Notwendigkeit übereingekommen, in den kommenden 15 Jahren gemeinsame Perspektiven im Dienst der Europäischen Union zu bahnen, teilte der Élyséepalast im Anschluss mit. Baerbock nahm in Paris auch einer französischen Kabinettssitzung teil und tauschte sich intensiv mit ihrer Amtskollegin Catherine Colonna aus.

Die deutsche Außenministerin knüpfte mit ihrer Reise anlässlich des Europatags am 9. Mai an die engen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich an. Erst im Januar hatte es einen gemeinsamen Ministerrat der beiden Nachbarländer in Paris gegeben. Im Juli wird der französische Staatspräsident zu einem Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Macron vom 2. bis 4. Juli mehrere Regionen in Deutschland besuchen.