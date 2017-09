Ausstellung: «Frau Architekt»

Frankfurt/Main (dpa) - Die Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky gehört zu den bedeutendsten Architektinnen des vergangenen Jahrhunderts. Von ihr stammt die 1926 entworfene «Frankfurter Küche», die mit ihren platzsparenden Details als Prototyp aller Einbauküchen gilt. Dabei war die Pionierin damals gar nicht glücklich über den Auftrag. «Sie war eine moderne Frau und stand nicht gerne in der Küche», sagt Wolfgang Voigt.

«Frau Architekt» heißt die Ausstellung, die der Architekturhistoriker mit zwei Kolleginnen für das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt konzipiert hat. Am Beispiel von 22 Frauen aus Deutschland dokumentiert sie vom 30. September bis 8. März 2018, wie schwer es Frauen in den vergangenen 100 Jahren hatten in der Männerdomäne hatten. Sie mussten Fuß fassen und dort oft gegen Widerstand ihren Platz finden. Schließlich ging es auch noch darum, Familie und Beruf miteinander zu verbinden.

Schütte-Lihotzky (1897-2000) stand dabei wie keine andere Frau für den Aufbruch in der Moderne in der Architektur. In den 1930er Jahren baute sie als überzeugte Kommunistin an großen Wohnsiedlungen in der Sowjetunion mit. Noch drei Jahrzehnte früher durfte Emilie Winkelmann, die als erste deutsche Architektin gilt, ihr Abschlussexamen nicht in Hannover machen. Dennoch eröffnete sie 1907 in Berlin ein eigenes Büro.

Heute liegt der Anteil der Studentinnen im Fach Architektur an Deutschlands Hochschulen bei mehr als 50 Prozent. Doch immer noch gründen nur wenige Frauen eigene Büros oder schaffen es ganz nach vorn. International gehörte lediglich die im vergangenen Jahr gestorbene Stararchitektin Zaha Hadid zur ersten Riege.

Ziel der Ausstellung ist es daher, den Anteil der Frauen an der deutschen Architektur sichtbar zu machen. Dazu gehörte auch die DDR, wo es für Frauen generell im Berufsleben einfacher war. Die Ausstellung zeigt dies am Beispiel der 1933 geborenen Iris Dullin-Grund, die 1970 in Neubrandenburg Stadtarchitektin wurde. Nur drei Frauen schafften es in der DDR bis auf diese Stufe.

Doch bauen Frauen anders als Männer? Die Ausstellung offeriert dazu zwei Positionen, wie Co-Kuratorin Mary Pepchinski sagt. Gerade zeitgenössische erfolgreiche Architektinnen würden dies eher strikt verneinen. Entwürfe von Merete Mattern (1930-2007), die organische Formen liebte, wurden dagegen einst von der feministischen Bewegung als explizite Frauenarchitektur gefeiert.

Wie auch immer: Die maßgeblich von der Kulturstiftung des Bundes finanzierte Ausstellung ist jedenfalls überfällig. So sieht es auch das Museum selbst. Seit seiner Gründung im Jahr 1984 hat das DAM rund 100 Ausstellungen einzelnen Architekten gewidment. Das monografische Werk von Architektinnen haben nur vier gezeigt.