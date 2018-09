Ausstellung rund ums «Flanieren»

Bonn (dpa) - Schlendernde Dandys, Zeitung lesende Herren im Park, elegante Damen mit Hut, die in die Schaufensterauslage schauen: Das Kunstmuseum Bonn zeigt von Donnerstag an 160 Werke von 65 Künstlern rund um das Thema «Flanieren». Darunter sind Gemälde von Vincent van Gogh, Camille Pissarro, August Macke und Ernst Ludwig Kirchner.

Historisch gesehen sei das Flanieren an die Entwicklung der Metropolen im 19. Jahrhundert geknüpft, sagte Direktor Stephan Berg. Spazieren gehen habe dabei auch etwas Künstlerisches. Denn beim Schauen setze man sich seine eigene subjektive Welt zusammen. In den vergangenen Jahren beobachteten Wissenschaftler zudem ein neu erwachtes Interesse am Spazieren gehen, vielleicht auch als Gegenbewegung gegen eine immer schneller werdende Welt, sagte Berg.