Auszeichnung für russische Autorin Stepanova

Leipzig (dpa) – Nach drei Jahren Zwangspause während der Corona-Pandemie findet die Leipziger Buchmesse wieder statt. Bei der feierlichen Eröffnung wurde die russisch-jüdische Schriftstellerin Maria Stepanova mit dem mit 20.000 Euro dotierten Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet. Die 50-Jährige lebt seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Exil in Berlin. Sie wurde für ihren Lyrikband „Mädchen ohne Kleider“ ausgezeichnet.

„Meine Stimme kann gehört werden, und dafür bin ich unendlich dankbar - dankbar denen, die alles getan haben, um sie im deutschsprachigen Raum wahrnehmbar zu machen“, sagte Stepanova. Sie tue ihr Bestes, „um mich den Kräften zu widersetzen, die unsere Sprache als Instrument der Gewalt und des Todes missbrauchen“.

Bis zum Sonntag präsentieren sich auf der Leipziger Buchmesse mehr als 2000 Aussteller. Als Gastland ist Österreich mit rund 200 Autorinnen und Autoren bei der beliebten Publikumsmesse dabei. Die Messe sei eine „der größten und wichtigsten in ganz Europa“, sagte Deutschlands Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie baue eine Brücke nach Mittel- und Osteuropa. „Das ist auch in Zeiten dieser Spannungen, in Zeiten des Krieges in der Ukraine von ganz zentraler Bedeutung.“