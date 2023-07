Baerbock: Beschleunigter Abzug der Bundeswehr aus Mali

Berlin (dpa) - Nach dem Beschluss des UN-Sicherheitsrates zum Ende der Mali-Mission hat Außenministerin Annalena Baerbock von einem schnelleren Abzug der Bundeswehr gesprochen. „Die Bundeswehr wird nun beschleunigt und geordnet abziehen“, erklärte die Grünen-Politikerin. Man habe weiter zur Sicherheit der Menschen in Mali beitragen wollen, aber die Militärregierung in dem westafrikanischen Land habe dies unmöglich gemacht. Das abrupte Ende der gesamten UN-Mission Minusma sei „eine bittere Nachricht für die Menschen in Mali, denen die Mission Schutz und Hoffnung gab“, schrieb Baerbock.

Der UN-Sicherheitsrat hatte am Freitag in einer einstimmig verabschiedeten Resolution entschieden, die Minusma-Mission in Mali nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten zum Jahresende zu beenden. Die Militärregierung des Landes hatte dies gewünscht. Die Bundeswehr ist an der Mission mit etwa 1100 Soldatinnen und Soldaten beteiligt. Die UN-Mission zur Stabilisierung Malis läuft seit 2013. Sie wurde ins Leben gerufen, nachdem islamistische Terroristen den Norden des Landes überrannt hatten. Die Terrorgruppen breiten sich seitdem in Mali und seinen Nachbarstaaten aus. Das Militär übernahm 2020 und 2021 in zwei Putschen die Macht in dem Sahelstaat mit rund 23 Millionen Einwohnern und wandte sich Russland zu. Schätzungen zufolge sind bis zu 2000 russische Wagner-Söldner im Land aktiv.