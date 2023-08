Baerbock dankt humanitären Helferinnen und Helfern

Berlin (d.de. / dpa) – Außenministerin Annalena Baerbock dankt zum Welttag der Humanitären Hilfe am 19. August allen Menschen, die sich bei der Unterstützung von Menschen in Not engagieren. Baerbock sagte: „Sie bringen Nahrungsmittel an das Horn von Afrika, um Menschen vor dem Hungertod zu bewahren. Sie stellen Opfern sexualisierter Gewalt in Sudan medizinische Versorgung zur Verfügung. Sie bauen Zelte in Nordsyrien auf und geben denjenigen, die sonst alles verloren haben, Schutz vor Regen und Kälte. Sie zeigen ein menschliches Gesicht und nehmen teils riesige Gefahren auf sich: humanitäre Helferinnen und Helfer. Ihnen danke ich von ganzem Herzen. Für die Ärmsten und Schwächsten sind sie oft die einzige Hoffnung. Und die brauchen unsere Hilfe mehr denn je.“

Die deutsche Außenministerin wies erneut darauf hin, wieviel Not und Elend der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht nur über die Menschen im Kriegsgebiet gebracht hat: „60 Millionen Menschen mehr sind weltweit seit Beginn des Krieges akut von Hunger betroffen. Mehr als 362 Millionen Kinder, Frauen und Männer sind heute auf humanitäre Hilfe angewiesen.“ Baerbock unterstrich die Bedeutung der Humanitären Hilfe für Deutschland: „Damit humanitäre Helferinnen und Helfer ihre lebenswichtige Arbeit fortsetzen können, brauchen sie unsere Unterstützung. Daher stellt das Auswärtige Amt 2023 gut 2,7 Milliarden Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung.“ Deutschland sei seit langem weltweit zweitgrößter Geber von humanitärer Hilfe.