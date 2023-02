Baerbock: Die Welt will Frieden

New York (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock hat die große Mehrheit der UN-Vollversammlung für einen russischen Abzug aus der Ukraine als wichtiges Signal gewertet. Das Ergebnis zeige: „Russland ist mit seinem Kriegskurs genauso isoliert wie vor einem Jahr“, sagte sie in New York nach der Abstimmung über die Resolution zum Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine. Putin hatte den Krieg am 24. Februar 2022 begonnen.

„Die Welt will Frieden. Das haben die Staaten dieser Welt heute gemeinsam bei den Vereinten Nationen deutlich gemacht“, sagte Baerbock. „Und wir stellen uns gemeinsam gegen den Bruch des Völkerrechts.“ Für die Resolution stimmten am Donnerstag 141 der 193 Mitgliedstaaten der UN-Vollversammlung. Sechs Staaten stimmten gemeinsam mit Russland mit Nein, es gab 32 Enthaltungen. Die restlichen Staaten nahmen nicht an der Abstimmung teil.

Rede von Außenministerin Annalena Baerbock bei der UN-Generalversammlung