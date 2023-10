Baerbock: „Flächenbrand“ im Nahen Osten verhindern

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zum zweiten Mal seit Beginn der Angriffe auf Israel nach Tel Aviv gereist, um sich für eine diplomatische Lösung in der Krise einzusetzen. „Der Terror der Hamas muss bekämpft werden, sonst wird es keinen Frieden geben und keine Sicherheit – weder für Israel noch für die Palästinenser. Nach der Gaza-Abriegelung werde andererseits neues großes Leid der dortigen Zivilbevölkerung nicht nur den Nährboden für neuen Terrorismus schaffen, sondern auch jegliche bisher erreichten Annäherungsschritte mit den arabischen Nachbarn in Gefahr bringen. Laut Baerbock dürfe sich die Eskalation nicht zu einem „Flächenbrand“ im Nahen Osten ausweiten.

Im Rahmen ihrer Nahost-Reise besuchte die deutsche Außenministerin auch Libanon. In der Hauptstadt Beirut führte sie unter anderem Gespräche mit dem geschäftsführenden Premierminister Najib Mikati und dem geschäftsführenden Außenminister Abdallah Bou Habib. Am Samstag nimmt Baerbock in Ägypten am „Cairo Summit for Peace“ teil.