Baerbock: Freilassung von Geiseln ist „Gebot der Menschlichkeit“

Kairo (dpa) – Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat nach Krisengesprächen in Ägypten eindringlich an die islamistische Hamas appelliert, alle aus Israel verschleppten Geiseln freizulassen. Die Freilassung der Geiseln sei „ein Gebot der Menschlichkeit“, sagte Baerbock in der Hauptstadt Kairo. Darüber sei sie sich mit ihren Gesprächspartnern einig gewesen. Sie versicherte: „Wir werden gemeinsam alle Anstrengungen dafür unternehmen, die deutschen Geiseln, aber es gibt eben doch viele andere Nationalitäten, entsprechend freilassen zu können.“

Der Bundesregierung seien acht Fälle von deutschen Staatsangehörigen unter den Verschleppten bekannt, darunter die meisten Doppelstaatler, sagte die Außenministerin nach einem Treffen mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri in der Hauptstadt Kairo. Die Bundesaußenministerin traf sich in Ägypten auch mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan und mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit-

Die Ministerin appellierte an Israel, beim Kampf gegen die Hamas Rücksicht auf die humanitäre Situation zu nehmen. Hamas sei für die verzweifelte Lage der Menschen in Gaza verantwortlich. Der Kampf gegen Hamas müsse „mit größtmöglicher Rücksicht auf die humanitäre Situation, auf unschuldige Frauen, Kinder, Männer geführt werden“, forderte Baerbock. „In diesem Sinne appelliere ich an alle, ob bei uns oder in der arabischen Welt, zwischen Terroristen und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden. Der Kampf richtet sich gegen Hamas und nicht gegen die Palästinenser.“

Bundeskanzler Olaf Scholze versicherte unteressen den Menschen in Israel in einem Telefonat mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erneut die volle Solidarität Deutschlands nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas. Beide Regierungschefs seien sich einig gewesen, „dass es gilt, einen regionalen Flächenbrand und insbesondere das Eingreifen der Hisbollah in den Konflikt zu vermeiden“, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach dem Gespräch mit. International wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zu einem Flächenbrand entwickelt. Viele Beobachter blicken dabei auf die Hisbollah im Südlibanon, die mit der Hamas verbündet ist und bereits 2006 in einen Krieg mit Israel verwickelt war.