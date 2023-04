Baerbock in Japan: Als G7 gemeinsam stark

Tokio/Karuizawa (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock ist am Sonntag zu Beratungen der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Japan eingetroffen. Baerbock kündigte angesichts des seit über einem Jahr andauernden russischen Krieges gegen die Ukraine ein klares Signal der G7-Runde gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin an. „Als G7 sind wir gemeinsam stark, weil wir ganz genau wissen, wofür wir eintreten: Für eine internationale Ordnung, in der Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht Vorrang haben vor dem Recht des Stärkeren. Für wirtschaftliche Beziehungen, die nicht auf Abhängigkeiten setzen, sondern auf Fairness und gemeinsame Regeln für den Wettbewerb.“

Die G7 hätten Russlands Aggression bislang „als Krisenteam im Dauereinsatz“ eine Schranke nach der anderen entgegengesetzt: mit der Winterhilfe für die Menschen in der Ukraine, mit den Russlandsanktionen und dem Ölpreis-Deckel, sagte Baerbock. „Mit unserer Unterstützung hat die Ukraine Russlands Energiekrieg und der Winteroffensive standgehalten.“ Baerbock ergänzte: „Beim Treffen in Japan werden wir unser Engagement nachschärfen.“ Baerbock reiste mit frischen Eindrücken aus China und Südkorea zu dem G7-Treffen: Seit Donnerstag hatte sie zunächst China und anschließend Südkorea besucht.