Baerbock kritisiert Taliban-Regierung

Berlin (dpa) - Anlässlich der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vor zwei Jahren hat Außenministerin Annalena Baerbock die Regierungsführung der Islamisten kritisiert. „Zwei Jahre Taliban-Herrschaft bedeuten für die Menschen in Afghanistan zwei Jahre Rückschritt Richtung Steinzeit“, sagte Baerbock. Millionen Menschen in dem Land müssten Hunger leiden und fast jede Woche nähmen die Taliban den Frauen und Mädchen einen weiteren Teil ihrer Freiheit. Baerbock schloss eine Normalisierung der Beziehungen mit der Taliban-Regierung, die bislang von keinem Land der Welt anerkannt wurde, aus. Diese werde es nicht geben, solange sie „weiter die Hälfte der Gesellschaft vom Arbeitsleben und gesellschaftlicher Teilhabe ausschließen.“

Laut UN Women Deutschland haben die Taliban mehr als 50 Verordnungen erlassen, die sich auf alle Aspekte des Lebens von Frauen auswirken. Ihnen sei aktuell der Zugang zu weiterführender Bildung, zur Arbeit im öffentlichen Dienst und zu zahlreichen öffentlichen Orten wie Parks untersagt.

Am 15. August 2021 übernahmen die militant-islamistischen Taliban noch vor dem vollständigen Abzug der US-Truppen wieder die Macht in Afghanistan. Seither hat sich auch die humanitäre Situation massiv verschlechtert. Die Asien-Regionaldirektorin der Welthungerhilfe, Elke Gottschalk, sagte, in Afghanistan seien 17 Millionen Menschen von Hunger bedroht, 29 Millionen Menschen seien auf humanitäre Hilfe angewiesen.