Baerbock vor Peking-Besuch – kontroverse Themen im Gepäck

Berlin/Peking (dpa) – Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kommt vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der Debatte um Extrazölle auf chinesische E-Autos an diesem Montag mit ihrem chinesischen Kollegen Wang Yi zusammen. In der chinesischen Hauptstadt Peking seien noch weitere politische Gespräche und unter anderem ein Treffen mit deutschen Wirtschaftsvertreterinnen und -Vertretern geplant, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts will Baerbock mit Wang Yi über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sprechen. Auch die Menschenrechtslage in China werde Thema sein. Zudem dürfte es um den schwelenden Handelskonflikt der Europäischen Union (EU) mit China gehen. Die EU wirft Peking Wettbewerbsverzerrung durch Subventionen vor und beschloss im Oktober Extrazölle auf chinesische E-Autos.