Baerbock reist zu Solidaritätsbesuch nach Israel

Berlin (dpa) - Nach den Terrorangriffen der Hamas-Islamisten reist Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock nach Israel. „Solidarität ist für uns das oberste Gebot“, sagte Baerbock. Die Sicherheit des Landes sei deutsche Staatsraison – „und das ist unsere allererste Aufgabe“.

Die Ministerin will zudem mit internationaler Krisendiplomatie eine Ausweitung des Konflikts auf die Region verhindern. Dabei setzt sie auf Partner und Nachbarstaaten des angegriffenen Landes. „Der Terror der Hamas birgt die Gefahr, eine ganze Region zu destabilisieren“, warnte Baerbock vor ihrer Abreise zu dem Solidaritätsbesuch in Israel, das nach dem Hamas-Angriff mit hunderten Todesopfern unter Schock steht. „Es gilt jetzt zu verhindern, dass weitere Akteure in der Region Öl ins Feuer gießen“, mahnte Deutschlands Außenministerin.

Die Außenministerin will in Israel unter anderen ihren Amtskollegen Eli Cohen treffen. Sie werde sich mit ihren Gesprächspartnern insbesondere über die Möglichkeiten zur Unterstützung Israels austauschen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Zudem werde es um das Schicksal der von der Hamas verschleppten Geiseln gehen.

Die Hamas bringe nichts als Leid und Tod über die Menschen - in Israel und in Gaza, sagte Baerbock. „Es ist Hamas' perfide Strategie, die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Das Drehbuch des Terrors darf nicht greifen.“ Zivilisten bräuchten sichere Räume, in denen sie Schutz finden und mit dem Notwendigsten versorgt werden könnten.