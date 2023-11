Baerbock setzt sich für „humanitäre Pausen“ in Gaza ein

Berlin (dpa) – Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock will sich angesichts der notleidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen beim Treffen der G7-Staaten wirtschaftsstarker Demokratien in Japan für Feuerpausen stark machen. „Wir werden darüber sprechen, wie wir jetzt mit vereinten Kräften humanitäre Pausen erreichen können, um die Not der Menschen in Gaza zu lindern“, kündigte die Ministerin vor ihrem Abflug zu einem Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister in der japanischen Hauptstadt Tokio an.

Die G7-Gruppe habe „den abscheulichen Hamas-Terror verurteilt“ und das Recht Israels unterstrichen, sich im Rahmen des Völkerrechts zu verteidigen, betonte Baerbock. Als Gruppe stelle man rund zwei Drittel der Finanzierung des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA sicher und sei damit schon seit Jahren entscheidender Geber für humanitäre Hilfe für die Palästinenser. „Wir werden dafür werben, dass sich auch andere finanzkräftige Geber stärker bei UNRWA engagieren.“

Die islamistische Hamas dürfe nicht weiter das Schicksal der Menschen im Gazastreifen bestimmen, sagte Baerbock. In Tokio werde es „daher auch darum gehen, über den Tag hinaus zu denken, etwa praktische Schritte zu erörtern hin zu einer Zweistaatenlösung“.

Auch der seit mehr als eineinhalb Jahren tobende russische Angriffskrieg auf die Ukraine bleibe ganz oben auf der G7-Agenda, erklärte Deutschlands Außenministerin. „Wenn wir jetzt bei unserer Unterstützung für die Ukraine außer Atem kommen“, werde der russische Präsident Wladimir Putin das „gnadenlos ausnutzen - mit furchtbaren Folgen für die Menschen in der Ukraine und Europa“.