Baerbock und Faeser versprechen Hilfe für Erdbebenopfer

Gaziantep (dpa) - Deutschland hat den Betroffenen des verheerenden Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet bestmögliche akute Hilfe und anhaltende Unterstützung beim Wiederaufbau zugesagt. „Unser Mitgefühl erschöpft sich nicht in Worten und es wird auch nicht nachlassen“, versprach Außenministerin Annalena Baerbock bei einem gemeinsamen Besuch mit Innenministerin Nancy Faeser im Südosten der Türkei.

Tags zuvor hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Gedenkveranstaltung vor dem Brandenburger Tor in Berlin die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien langfristig zu helfen. Am 6. Februar hatten zwei starke Beben die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Mehr als 47.000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen