Baerbock wirbt für weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien

Berlin (dpa) - In Berlin hat der Petersberger Klimadialog begonnen, bei dem entscheidende Weichen für die Weltklimakonferenz COP28 im Dezember gestellt werden sollen. Zum Auftakt warb Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock für den weltweiten Ausbau von Windkraft und Solarenergie. Bei dem zweitägigen Treffen in Berlin wolle sie die Debatte darüber eröffnen, ob bei der nächsten Weltklimakonferenz eine Zielmarke für die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energiequellen erreichbar sei, kündigte Baerbock an.

Zum Klimadialog kommen Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 40 Staaten in die deutsche Hauptstadt, um die bevorstehende Weltklimakonferenz in Dubai im Dezember vorzubereiten. Das Treffen sei keine normale Konferenz, die nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner suche, betonte Baerbock. „Der Petersberger Klimadialog ist eine Arbeitskonferenz, die vor allen Dingen diejenigen zusammenbringt, die wirklich etwas tun wollen.“

Auf der Agenda der Veranstaltung stehen unter anderem die weltweite Energiewende und die finanzielle Unterstützung für Staaten, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. Mitgastgeber des Klimadialogs sind die Vereinigten Arabischen Emirate als Ausrichter der COP28 im Dezember 2023. Der Petersberger Klimadialog findet seit 2010 statt und dient traditionell dazu, die Weltklimakonferenzen vorzubereiten.