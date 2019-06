Bauboom treibt Handwerk an

Wiesbaden (dpa) - Angetrieben vom Bauboom hat das Handwerk zum Jahresbeginn gute Geschäfte gemacht. Im ersten Quartal stiegen die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk um 6,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Zugleich beschäftigten diese Meisterbetriebe in Deutschland Ende März etwas mehr Mitarbeiter als im Vorjahresmonat, hieß es in den vorläufigen Ergebnissen.

Vor allem Handwerker am Bau konnten den Umsatz kräftig steigern. Im Bauhauptgewerbe, zu dem die Errichtung von Gebäuden zählt, stand ein Plus von 14 Prozent. Im Ausbaugewerbe kletterten die Zuwächse der Handwerker wie Malerbetriebe und Installateure ferner um 6,7 Prozent. Am Bau wuchs daher auch die Beschäftigung am deutlichsten.

Aber auch in fast allen übrigen Bereichen wie dem Kraftfahrzeug- und Gesundheitsgewerbe liefen die Geschäfte rund. Einzig im Lebensmittelgewerbe gab es leichte Rückgänge beim Umsatz.

Das deutsche Handwerk profitiert schon länger von der guten Konjunktur in Deutschland. Gerade am Bau sind viele Betriebe stark ausgelastet. Kunden müssen deshalb oft wochenlang warten, bis ihr Auftrag erfüllt wird. Die hohe Nachfrage lässt auch die Preise steigen. Für das laufende Jahr erwartet der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) ein Umsatzplus von bis zu 4 Prozent.