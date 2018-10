Berlin feiert die Deutsche Einheit

Berlin (dpa) - Die zentralen Feierlichkeiten zum 28. Jahrestag der Deutschen Einheit haben in Berlin begonnen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Montagabend zum Auftakt des dreitägigen Bürgerfests, das Motto «Nur mit Euch» solle deutlich machen, was das Land gemeinsam geschafft habe. «Diese friedliche Revolution hat es nur gegeben, weil Menschen gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte gestritten haben.» Müller sagte weiter, gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West müssten das Ziel bleiben. «Dazu gehört 28 Jahre nach der Wiedervereinigung auch, dass sich die Löhne und Gehälter endlich angleichen und dass die Unterschiede bei der Rente endlich abgeschafft werden.»

Das Fest rund um Brandenburger Tor und Reichstag wurde begleitet von starken Sicherheitsvorkehrungen. Am Montag sollten 1500 Polizisten im Einsatz sein, wie die Polizei bei Twitter schrieb. Die Veranstalter erwarten mehr als eine Million Besucher. Berlin stellt mit Müller momentan den Präsidenten des Bundesrats und richtet die Feiern deshalb in diesem Jahr aus. Sie gipfeln am Mittwoch, dem Tag der Deutschen Einheit, in einem Festakt in der Staatsoper. Dazu werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Die Festrede hält Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.