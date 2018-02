Berlinale-Ticketverkauf gestartet

Berlin (dpa) - Drei Tage vor dem Start der 68. Berlinale hat am Montag der Ticket-Vorverkauf in der deutschen Hauptstadt begonnen. Einige Kinofans haben vor den Schaltern in den Arkaden am Potsdamer Platz übernachtet - mit Schlafsäcken und Isomatten. Alljährlich warten Festival-Liebhaber zum Verkaufsstart stundenlang, um ihre Wunsch-Karten zu bekommen.



Die Ticketpreise liegen zwischen 4 Euro für das Kinderprogramm und 15 Euro für die Filme im Wettbewerb um die Bären-Trophäen. In der Regel kosten die Filme 12 Euro - also 1 Euro mehr als vergangenes Jahr. Karten gibt es auch im Kino International, im Haus der Berliner Festspiele und in der Audi City am Kurfürstendamm - und im Internet. Mit Glück bekommt man sie auch an den Tageskassen der Kinos. Die Online-Gebühr beim Kauf auf der Berlinale-Website (1,50 Euro) entfällt laut Festival seit diesem Jahr.

Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin laufen vom 15. bis zum 25. Februar rund 400 Filme. Die Berlinale gilt mit mehr als 300 000 verkauften Tickets als weltweit größtes Publikumsfestival.

Karten gibt es drei Tage im Voraus. Ausgenommen von dieser Frist sind alle Vorführungen im Friedrichstadt-Palast, im Hebbel am Ufer (HAU), in den Spielstätten des Kulinarischen Kinos und der Sonderreihe Berlinale Goes Kiez sowie am Berlinale Publikumstag zum Ende des Festivals. Für alle Vorstellungen dort kann man es schon an diesem Montag versuchen.