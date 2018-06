Beirut (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat dem Libanon bei ihrem Besuch in Beirut die weitere Unterstützung Deutschlands zugesagt. Merkels Treffen mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri am Donnerstagabend sei «ausgezeichnet» gewesen, hieß es am Freitag aus Kreisen des Regierungschefs. Nach Angaben von Hariris Büro schrieb Merkel in das Gästebuch unter anderem: «Deutschland steht weiter an der Seite eines stabilen und erfolgreichen Libanons.»

Deutschland gibt unter anderem Geld, um im Libanon die humanitäre Hilfe zu unterstützen und Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Am Freitag besuchte Merkel eine Schule in Beirut, in der einheimische und Flüchtlingskinder in Schichten unterrichtet werden.

In der Schule werden vormittags libanesische und nachmittags rund 600 syrische Flüchtlingskinder unterrichtet. Deutschland unterstützt ein Hilfsprogramm, das es ermöglicht hat, dass im Schuljahr 2017/18 insgesamt 270 000 Kinder in die Schule gehen können, darunter mehr als 100 000 syrische Mädchen und Jungen.