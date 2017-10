Bildungspakt mit Ägypten vereinbart

Kairo (dpa) - Deutschland will Ägypten stärker bei der Ausbildung junger Menschen unterstützen und hat mit dem nordafrikanischen Land einen Ausbildungspakt vereinbart. Präsident Abdel Fattah al-Sisi wisse, dass der Schlüssel für die Entwicklung des Landes Investition in die Bildung bedeute, sagte der deutsche Bundesentwicklungsminister Gerd Müller nach seinem Treffen mit dem ägyptischen Staatschef am Dienstag. Neben dem Bereich der primären Bildung sollen auch bestehende Bildungs- und Ausbildungskooperationen ausgebaut werden.

In der Stadt Ein al-Suchna am Roten Meer gab Müller den Startschuss für ein Ausbildungszentrum. Dort sollen in den kommenden vier Jahren 5500 Menschen in Mechanik, Elektrotechnik, Mechatronik und Automatisierungstechnik ausgebildet werden. In Ägypten mangelt es trotz hoher Jugendarbeitslosigkeit in vielen Bereichen an Fachkräften. Nach offiziellen Angaben ist rund ein Drittel der jungen Menschen in Ägypten arbeitslos.

Ägypten sei daher auch ein Schlüsselland beim Thema Migration, sagte Müller. Bei seinem 90-minütigen Treffen mit Präsident al-Sisi habe er auch die Menschenrechtslage in Ägypten angesprochen und Erwartungen formuliert.