Biontech-Gründerduo kommt in Orden Pour le mérite

Berlin (dpa) - Die Wissenschaftler und Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin werden Mitglieder des Ordens Pour le mérite. Das teilte der Kanzler des Ordens, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger, in Berlin mit. Das Forscherpaar hat mit seiner Arbeit entscheidend zur Entwicklung des ersten zugelassenen Impfstoffs gegen Covid-19 beigetragen.

Während der jüngsten Sitzung im Juni sind zudem der Germanist Heinrich Detering und der in Hamburg arbeitende US-amerikanische Choreograph John Neumeier als neue Mitglieder benannt worden.

In den prestigeträchtigen Orden werden Menschen aufgenommen, die sich aus Sicht der Mitglieder Verdienste in Wissenschaft und Künsten erworben haben. Die Aufnahme gilt als höchste Ehrung, die einem Wissenschaftler oder Künstler in Deutschland zuteilwerden kann.