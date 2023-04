Biontech treibt Krebsforschung voran

Mainz (dpa) - Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech, der gemeinsam mit Pfizer den weltweit ersten zugelassenen Corona-Impfstoff entwickelte, hat 2022 abermals einen Milliardengewinn eingefahren und will nun die Entwicklung von Therapien etwa gegen Krebs weiter vorantreiben. Biontech erforscht bei der Bekämpfung von Infektions- und Autoimmunkrankheiten sowie Krebs Ansätze in der Immuntherapie auf Basis des Botenmoleküls mRNA. Für künftige Onkologie-Produkte möchte Biontech 2023 und 2024 eine Vertriebsorganisation in den USA, der EU und anderen ausgewählten Regionen aufbauen. Insgesamt plant das Unternehmen 2023 Investitionen in Forschung und Entwicklung in Höhe von 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro.