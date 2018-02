Brandenburg feiert Theodor Fontane

Berlin (dpa) - Er nannte sich selbst Feuilleton- oder Zeitungsschreiber, aber auch «Tagelöhner des Geistes»: Das deutsche Bundesland Brandenburg ehrt im kommenden Jahr den Autor, Schriftsteller und Journalisten Theodor Fontane (1819-1898) anlässlich seines 200. Geburtstages. Geplant sind Ausstellungen, Workshops, Lesungen und auch wissenschaftliche Konferenzen, wie die Organisatoren am Mittwoch in Berlin mitteilten. Das Programm ist auf der Internetseite www.fontane-200.de veröffentlicht.

Der Schöpfer von Romanen wie «Effi Briest» und «Frau Jenny Treibel» wurde am 30. Dezember 1819 in Neuruppin rund 70 Kilometer nordwestlich von Berlin geboren. Seine «Wanderungen durch die Mark Brandenburg» beschrieben einprägsam die märkischen Landschaften. Fontane starb 1898 in Berlin.

Auftakt ist am 30. März mit einer großen Ausstellung in seiner Geburtsstadt Neuruppin. Landesweit werde bis zum Jahresende an Fontane erinnert, sagte Brandenburgs Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil. Mit seinem Gedicht «Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland» sei Fontane bundesweit bekannt.

Für das Fontane-Jahr stellt das Land Brandenburg den Angaben zufolge rund 1,8 Millionen Euro bereit. Vom Bund kommen eine Million Euro, außerdem schießt die Stadt Neuruppin etwas zu. Fontane sei einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller, betonte Gutheil. «Mit den Veranstaltungen wollen wir nicht nur den Schriftsteller, sondern auch Brandenburg bundesweit in den Blick rücken.» Es gehe nicht nur um die Würdigung eines außergewöhnlich produktiven Autors. Sein Schaffen solle zudem im Spiegel des 21. Jahrhunderts betrachtet werden.

An dem Programm unter dem Motto «fontane.200» arbeiten Dutzende Projektträger. In der Leitausstellung «fontane.200/Autor» in Neuruppin stehen das Schreiben und die Texte des großen Literaten im Blick. Unter anderem wird erkundet, wie er seine Figuren entwickelte. Die Ausstellung zeigt Notizbücher, Materialsammlungen und Manuskripte aus Fontanes Nachlass.

In einem anderen Projekt sollen sich junge Leute mit Games einen digitalen Zugang zu dem Jubilar erschließen - Ziel ist die Entwicklung eines Computerspiels. Im Potsdamer Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte geht es in einer Ausstellung um den Reisenden Fontane, seine Vorbereitungen auf die Reportagefahrten, die Recherchen und das spätere Schreiben.