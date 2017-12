Bündnis gegen Hate Speech

Berlin (dpa) - Ein Bündnis aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft ruft zum Tag der Menschenrechte an diesem Sonntag zu Widerstand gegen Diskriminierung und Hetze auf. «Niemand sollte Hassrede akzeptieren oder aushalten müssen», heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Erklärung, die unter anderem der Deutsche Fußball-Bund DFB, die Amadeu Antonio Stiftung, der Deutsche Journalisten-Verband und mehrere Bundestagsabgeordnete unterzeichneten. Es brauche eine laute und starke zivile Gegenbewegung. «Denn wir wollen die Deutungshoheit im Netz nicht denjenigen überlassen, die hetzen, pöbeln, drohen - wir wollen diejenigen stärken, die sich laut gegen Hass aussprechen.»

Rechtliche Vorgaben müssten beachtet und auch durchgesetzt werden, fordert das Nationale Komitee der No Hate Speech Bewegung Deutschland, die die Erklärung verfasst hat. Dafür brauche es auch mehr schulische und außerschulische Bildungsangebote. Menschenrechte seien für alle ohne Unterschied gültig - «unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Sprache und Religion.»