Bundeskabinett geht in Klausur

Meseberg (dpa) - Die neue Bundesregierung von Union und SPD ist am Dienstag zu einer zweitägigen Kabinettsklausur im brandenburgischen Schloss Meseberg zusammengekommen. Nach der Regierungsbildung will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihren 15 Ministern ein Arbeitsprogramm für die nächsten Monate festzurren. Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) will den geplanten Bundeshaushalt skizzieren. Erklärtes Ziel ist es, wie stets seit 2014 einen Haushalt ohne neue Schulden («Schwarze Null») vorzulegen. Der Entwurf soll bis Ende April stehen.

Ziel der Koalition ist es unter anderem, deutlich mehr Menschen in Arbeit zu bringen, auch durch eine milliardenschwere Offensive mit Lohnzuschüssen und Qualifizierungsmaßnahmen für rund 150 000 Langzeitarbeitslose. Zudem will die Koalition mehr für die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen auf dem Land tun. Als Gäste sind hierzu der Präsident des Arbeitgeberverbands, Ingo Kramer, und der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, eingeladen.

Außerdem werden EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in dem Gästehaus der Bundesregierung erwartet. Themen werden die Rolle der EU in der Welt und eine stärkere Kooperation mit Afrika sein, sowie die bessere Sicherung der Grenzen in Europa. Am Mittwoch werden Merkel und Scholz gemeinsam über die Ergebnisse der Klausur informieren.