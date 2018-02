Bundesliga-Clubs bessern nach

Düsseldorf (dpa) - Verhaltener Start, hektisches Finale - die zweite Transferperiode in der Fußball-Bundesliga ist mit einem ereignisreichen Schlussverkauf zu Ende gegangen. Nach zuvor vergleichsweise ruhigen Tagen mit überschaubaren Ausgaben schlugen viele Verein am sogenannten Deadline-Day noch einmal zu.

Dabei tat sich vor allem Borussia Dortmund hervor. Den Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal will der BVB mit der Verpflichtung von Michy Batshuayi vom englischen Meister FC Chelsea auffangen. Der 24 Jahre alte Belgier wird vom Revierclub für angeblich 1,5 Millionen Euro bis zum Saisonende ausgeliehen.

Mit dem Abgang von Aubameyang ging beim BVB ein zuletzt unrühmliches Kapitel zu Ende. Nur ein halbes Jahr nach dem erstreikten Wechsel von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona provozierte ein weiterer Dortmunder Profi seinen Abgang. Nach mehreren Verfehlungen, die dem 28-Jährigen in den vergangenen 15 Monaten diverse Suspendierungen und Geldstrafen eingebracht hatten, war die Geduld der Vereinsführung aufgebraucht. Darüber hinaus erlöste der BVB 10,5 Millionen Euro für Abwehrspieler Marc Bartra, den es aufgrund des Überangebots an Innenverteidigern in Dortmund zum spanischen Club Betis Sevilla zieht.

Mit knapp 75 Millionen Euro führt der BVB die Liste der Einnahmen deutlich an. Die 20-Millionen-Euro-Investion in den Schweizer Abwehrspieler Manuel Akanji fiel deshalb leicht. Ein weiterer Top-Zukauf in diesem Winter war Sandro Wagner, der für 13 Millionen Euro von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern München wechselte. Dritter im Bunde ist der am Mittwoch für acht Millionen Euro von Leverkusen nach Wolfsburg transferierte Admir Mehmedi.

Aus Sorge um den Klassenverbleib griff auch der Tabellen-16. aus Bremen tief in die Vereinskasse. Der immerhin sieben Millionen Euro teure 21 Jahre alte Angreifer Milot Rashica von Vitesse Arnheim soll die Lücke schließen, die nach der Verletzung von Fin Bartels entstanden ist. «Er ist ein Spieler mit großer Perspektive und jemand, der uns sofort verstärken kann», kommentierte Trainer Florian Kohfeldt. In Sebastian Langkamp kommt zudem ein erfahrener Abwehrspieler. Für den Innenverteidiger überweisen die Bremer angeblich 2,5 Millionen Euro an Liga-Rivale Hertha BSC. Im Gegenzug verließ Izet Hajrovic Werder in Richtung Dinamo Zagreb.

Insgesamt hielt sich die Investitionsbereitschaft der Erstligaclubs jedoch in Grenzen. Bis zum Mittwochabend wurden rund 70 Millionen Euro für Winter-Neuzugänge ausgegeben. Der Rekordwert steht bei mehr als 90 Millionen Euro aus der vergangenen Saison.

Wie sehr der Markt boomt, macht eine Mitteilung des Weltverbandes FIFA vom Dienstag deutlich. Demnach wurde auf dem internationalen Transfermarkt im Jahr 2017 die Rekordsumme von 6,37 Milliarden US-Dollar (5,14 Milliarden Euro) umgesetzt. Im Vergleich zum Jahr 2016 sei dies eine Steigerung um 32,7 Prozent gewesen.

Angesichts der hohen Preise sichten die deutschen Clubs mittlerweile vermehrt im Juniorenbereich. So verpflichtete Borussia Dortmund den spanischen Nachwuchsspieler Sergio Gomez vom FC Barcelona für angeblich drei Millionen Euro. «Sergio Gomez ist weltweit zweifellos einer der stärksten Spieler seines Jahrgangs», sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Nur eine Million Euro weniger gab RB Leipzig für den erst 16 Jahre alten dänischen Junioren-Nationalspieler Mads Bidstrup vom FC Kopenhagen aus. Der Transfer des gleichaltrigen Umaru Embalo vom portugiesischen Spitzenclub Benfica Lissabon kam jedoch nicht zustande. Die kolportierte Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro war den Leipzigern dann wohl doch zu hoch.