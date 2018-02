Bundespräsident bei Olympia

Pyeongchang (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich als Glücksbringer für das Team Deutschland erwiesen. Bei seiner Olympia-Visite in Pyeongchang konnte er binnen zwei Stunden das goldene Double von Biathletin Laura Dahlmeier und Skispringer Andreas Wellinger feiern. So etwas dürfte ein deutsches Staatsoberhaupt selten erlebt haben. «Ich verspreche, für alle weiteren Wettkämpfe werden wir die Daumen in Berlin drücken», sagte Steinmeier, für den der Olympia-Ausflug am Samstag eine willkommene Abwechslung zum Ringen um eine große Koalition in der Heimat gewesen sein dürfte.

Und Steinmeier kam bei den deutschen Athleten gut an. «Ich freue mich, dass wir einen Bundespräsidenten beim Team Deutschland hatten, der in jeder Hinsicht sport- und menschennah den Tag mit uns verbracht hat», sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Es sei für den hohen Gast kein «Pflichttermin, sondern eine Herzensangelegenheit» gewesen.



Auf dem präsidialen Programm stand auch die Teilnahme an der Eröffnungsfeier mit dem gemeinsamen Einmarsch von Nord- und Südkorea («Wunderbar und hoch emotional»), mit dem die Zuversicht auf eine Fortsetzung des Dialogs zwischen den Nachbarstaaten über das Ende der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hinaus verbunden ist.

Von den deutschen Athleten hatte er bei Stippvisiten im Training von Rodlern, Eiskunstläufern und Eishockeyspielern sowie bei einem Treffen im olympischen Dorf mit Langläufern einen guten Eindruck. «Ich kann nur sagen, alle sind guter Stimmung und gut drauf und gut vorbereitet», berichtete Steinmeier. «Jetzt müssen wir nur sehen, dass die Ergebnisse am Ende so sind, wie es sich die Meisten wünschen.» Er sei sicher, dass auch die Fernsehzuschauer «spannende und glückliche Tage» erleben werden.