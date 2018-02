Bundespräsident Steinmeier in Japan

Tokio (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zum Auftakt seiner Ostasienreise mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zusammengetroffen. Abe begrüßte den Gast aus Berlin am Dienstag in Tokio mit militärischen Ehren.

Im kaiserlichen Palast von Tokio wird Steinmeier am Mittwoch von Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko empfangen. Danach fliegt er nach Südkorea weiter, wo er am Freitag an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele teilnimmt. Auch Abe kommt zu diesem Anlass nach Pyeongchang. Steinmeier und der japanische Premier wünschten ihren Ländern gegenseitig viel Erfolg bei den Spielen.

Im südkoreanischen Pyeongchang nimmt Steinmeier am Freitag an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele teil und trifft deutsche Athleten. Für Steinmeier, der von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet wird, ist es die erste Reise nach Ostasien als Bundespräsident. Am Sonntag kehrt er nach Berlin zurück.