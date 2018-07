Bundespräsident würdigt Fritz Bauer

Frankfurt/Main (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den ehemaligen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (1903-1968) als eine «Schlüsselfigur» der jungen Bundesrepublik bezeichnet. Der Frankfurter Auschwitz-Prozess sei eine «Wegmarke» gewesen, sagte Steinmeier in einer Gedenkstunde für Bauer 50 Jahre nach dessen Tod am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche. Bauer habe mit seinem Engagement die Rückkehr des Landes in die demokratische Weltgemeinschaft mit ermöglicht.

Bauer stammte aus einer deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie in Stuttgart. Er flüchtete im Nationalsozialismus nach KZ-Haft nach Skandinavien. Nach dem Krieg wurde er 1956 von Hessens Ministerpräsident Georg August Zinn zum obersten Staatsanwalt gemacht. Bauers Name ist vor allem mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen (1963-1965) verbunden, die weit über die Bundesrepublik hinaus ein Zeichen setzten.

Bauer sei kein «Nazi-Jäger und Racheengel» gewesen, sondern «Aufklärer und Humanist», sagte Steinmeier. Ihm sei es mit der juristischen Ahndung der NS-Verbrechen darum gegangen, «die Deutschen vor einem Rückfall in die Barbarei zu schützen». Der Bundespräsident bezeichnete Bauer als Vorbild, dessen Kampf um die Demokratie gerade heute aktuell bleibe.