Bundesregierung beschließt Förderprogramm

Berlin (dpa) - Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will die deutsche Wirtschaft stärker unterstützen. Dafür legten Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck, und Finanzminister Christian Lindner einen 10-Punkte-Plan vor. Zuvor hatte die Bundesregierung zur Halbzeitklausur der Legislaturperiode zwei Tage auf Schloss Meseberg bei Berlin verbracht. Ein Überblick über die wichtigsten Beschlüsse:

„Wachstumschancengesetz“: 50 steuerpolitische Maßnahmen sollen die deutsche Wirtschaft in den kommenden Jahren um 32 Milliarden Euro entlasten. Im Zentrum steht eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Das Steuersystem soll zudem durch höhere Schwellenwerte und Pauschalen vereinfacht werden.

Bürokratieabbau: Unternehmen und Bürger sollen von Bürokratie befreit werden. Das Kabinett beschloss die Eckpunkte für ein entsprechendes Gesetz.

Digitalisierung im Gesundheitswesen: Die Bundesregierung will elektronische Rezepte und digitale Gesundheitsakten flächendeckend einführen.

Datenstrategie der Bundesregierung: In den kommenden zwei Jahren will die Bundesregierung die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz von KI-Anwendungen in der Verwaltung schaffen.