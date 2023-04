Bundestag stimmt für Beteiligung an EU-Mission

Berlin (dpa) - Der Deutsche Bundestag hat grünes Licht für die Beteiligung deutscher Soldaten an der neuen EU-Partnerschaftsmission in Niger (EUMPM Niger) gegeben. Die Bundeswehr kann damit bis zu 60 Männer und Frauen entsenden, um in dem westafrikanischen Land einen Beitrag zum weiteren Aufbau der nigrischen Streitkräfte zu leisten, die im Kampf gegen islamistische Terroristen und bewaffnete Banden stehen.

Mit der neuen Mission verstärkt die EU ihr Engagement in dem Land. EUMPM Niger wurde beauftragt, die nigrischen Streitkräfte bei einem Kapazitätsaufbau zu unterstützen. Eine Beteiligung an Kampfeinsätzen ist ausdrücklich ausgeschlossen. Aus dem angrenzenden Mali soll die Bundeswehr dagegen bis Mai nächsten Jahres abziehen. Militante islamistische Rebellen breiten sich ausgehend vom Norden Malis seit 2012 in der Region aus. Das Dreiländereck zwischen Mali, Niger und Burkina Faso gilt als eine sehr gefährliche Region.