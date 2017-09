Bundestagswahl in Zahlen und Fakten

Berlin (dpa) - 61,5 Millionen Wahlberechtigte entscheiden, welche der 4828 Kandidaten das Land im 19. Deutschen Bundestag vertreten sollen. Die wichtigsten Zahlen und Fakten zur Wahl am 24. September:

- Etwa 61,5 Millionen Deutsche sind wahlberechtigt, rund 400.000 weniger als bei der Wahl 2013.

- 51,5 Prozent der Wahlberechtigten sind Frauen.

- Etwa 3 Millionen junge Menschen dürfen erstmals wählen. Sie wurden seit der Bundestagswahl 2013 volljährig.

- Rund 720.000 Wahlberechtigte haben nach Schätzung des Bundeswahlleiters türkische Wurzeln. 2013 hatten 5,8 Millionen Wähler (9 Prozent) einen Migrationshintergrund.

- Mehr als jeder dritte Wahlberechtigte gehört der Generation 60plus an (36,1 Prozent), nur jeder Sechste ist 30 Jahre und jünger (15,4).

- Fast jeder dritte Wahlberechtigte will nach einer Ende August veröffentlichten Umfrage per Brief wählen. 2013 betrug der Anteil der Briefwähler 24,3 Prozent.

- Gewählt wird in 299 Wahlkreisen in 73.500 Urnen- und 14.500 Briefwahlbezirken. Nordrhein-Westfalen hat die meisten (64) und Bremen die wenigsten Wahlkreise (2).

- 42 Parteien beteiligen sich an der Wahl - so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Davon stellen 34 mindestens eine Landesliste auf.

- Insgesamt treten 4828 Wahlbewerber an - so viele wie seit 1998 nicht mehr. Unter den Bewerbern sind 1.400 Frauen (29 Prozent). Das Durchschnittsalter liegt bei 46,9 Jahren.

- Der jüngste Bewerber wird erst kurz vor der Wahl 18 Jahre alt. Der Schüler kandidiert für Die PARTEI in einem Wahlkreis in Brandenburg. Die älteste Kandidatin ist 89 und steht für die V-Partei auf der Landesliste in Bayern.

- 348 Bewerber sind Studenten, Azubis oder Schüler.

- Etwa 650.000 ehrenamtliche Wahlhelfer sind am Wahlsonntag im Einsatz. Sie erhalten als Anerkennung für ihre Tätigkeit ein «Erfrischungsgeld» von bis zu 35 Euro.

- In jedem Wahllokal und für jeden Briefwahlbezirk gibt es einen Wahlvorstand, der sich aus einem Wahlvorsteher, einem Stellvertreter und drei bis sieben Beisitzern zusammensetzt. Neben der Überwachung und Organisation der Wahl zählt der Vorstand am Ende die Stimmen aus und leitet das Ergebnis an die Kommune weiter.

- Um 18 Uhr verbreiten die TV-Sender ihre Prognosen zum Wahlausgang, kurz darauf die ersten Hochrechnungen. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird in der Nacht zum Montag erwartet.