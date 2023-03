Charles III. kommt Ende März nach Berlin

London/Berlin (dpa) – Der britische König Charles III. und Queen Camilla kommen Ende März zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender werden das Königspaar am 29. März in Berlin begrüßen. Weitere Stationen sind in Brandenburg und Hamburg geplant. Vor seinem Besuch in Deutschland wird der neue britische König bei seiner ersten Auslandsreise in Frankreich erwartet.

„Der Besuch wird die britischen Beziehungen zu Frankreich und Deutschland würdigen und unsere gemeinsame Geschichte, Kultur und Werte hervorheben“, teilte der Buckingham Palast mit. „Ich weiß diesen Staatsbesuch umso mehr zu schätzen, als der König sich entschlossen hat, noch vor seiner Krönung zu uns nach Deutschland zu kommen“, sagte Steinmeier in einer Videobotschaft. „Dieser frühe Besuch unterstreicht die enge und herzliche Freundschaft zwischen unseren Ländern und unseren Bürgerinnen und Bürgern.“

Damit möglichst viele Menschen das Königspaar zu Gesicht bekommen können, wird die Begrüßung mit militärischen Ehren nicht wie üblich im Park von Schloss Bellevue in Berlin stattfinden, sondern am Brandenburger Tor. Dass ein Staatsgast am Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt empfangen wird, hat es laut Bundespräsidialamt noch nie zuvor gegeben. Dies wird auch als Zeichen der besonderen Wertschätzung und engen Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien gewertet. Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 britischer Monarch. Seine Krönung soll Anfang Mai stattfinden.