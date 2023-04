Corona-Maßnahmen in Deutschland enden

Berlin (dpa) - Nach drei Jahren enden zu Ostern in Deutschland auch die letzten bundesweiten Corona-Vorgaben im Infektionsschutzgesetz. Ab diesem Samstag entfällt die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in Praxen, Kliniken und Pflegeheimen. Die einst zahlreichen Maskenpflichten etwa in Läden, Bussen und Bahnen sind schon länger aufgehoben. Anfang März 2023 waren auch Testpflichten bei Besuchen in Kliniken oder Pflegeheimen ausgelaufen. Krankenhausbetreiber sowie Ärztinnen und Ärzte können im Rahmen des Hausrechts weiterhin verlangen, dass sich Besuchende eine Maske aufsetzen.

Mit dem Ende der letzten Maßnahmen sieht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Corona-Krise als beendet an. Betrachte man den Stand etwa bei Virusvarianten, Impfungen und den noch vorkommenden Klinikfällen, könne man sagen, dass die Pandemie in Deutschland zu einem Ende gekommen sei, sagte Lauterbach. „Wir haben in Deutschland die Pandemie erfolgreich bewältigt und auch mit einer guten Bilanz.“