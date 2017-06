Das Geschäft mit den Namen

Bendorf/Santa Ponça/Rio de Janeiro (dpa) - Graf, Fürst, Herzog: Seit fast 100 Jahren gelten in Deutschland Adelsbezeichnungen nur noch als Teil des Namens. Sie dürfen nicht mehr verliehen werden. Doch das macht sie für manche nur noch begehrenswerter. Prächtige Adelsnamen können privat wie beruflich vorteilhaft sein. Manche lassen sich über Internet- und Zeitungsannoncen mit Adoption oder Heirat ergattern. Dabei fließen nach Angaben von Experten insgeheim auch fünf- und sechsstellige Summen, die sich in Provisionen für Vermittler und Zahlungen an adoptierende Adelige aufteilen.

Was sagen hierzu Gottfried Graf Finckenstein, Archivdirektor im Deutschen Adelsarchiv und der legendäre Titelhändler Hans-Hermann Consul Weyer Graf von Yorck?

Gottfried Graf Finckenstein, Archivdirektor im Deutschen Adelsarchiv in Marburg, sagt: «Hochgerechnet gibt es rund 80.000 Adelige in Deutschland. Das ist ein Promille der Bevölkerung.» Erwachsenenadoptionen im Adel habe es in der Bundesrepublik wohl sicher schon in weit mehr als 100 Fällen gegeben. Manche adelige Familien seien gar nicht betroffen - und bei anderen vervielfache sich die Zahl der Adoptionen. «Sicher haben auch Fürstenhäuser eher damit zu tun als Freiherren - je klingender der Name, desto mehr Interessenten für Adoptionen», erläutert Graf Finckenstein.

Familiengerichte akzeptieren keine Adoptionen gegen Geld. «Wenn ein Geldfluss vorher bekannt wird, ist die Adoption unzulässig. Wenn der Geldfluss erst nachher bekannt wird, ist die Adoption jedoch nach Ansicht des Bundesgerichtshofs "nicht ohne weiteres" aufhebbar», sagt der Archivdirektor. Bei einer Erwachsenenadoption gelte auch ein Ausforschungsverbot. Daher sei für Außenstehende nicht immer klar, ob ein Adelsname durch Geburt, Adoption, Ehe oder Scheidung weitergeben worden sei.

Titelhändler Consul Weyer Graf von Yorck lässt in Rio de Janeiro über seine Frau Christina ausrichten, er rede ungern über seine Kundschaft. «Er bestätigt aber die Adoption von Lothar Koch», sagt die Schönheitschirurgin. Ihr Mann sei auch nach etlichen Jahrzehnten noch ein erfolgreicher Titelhändler: «Das ist ja ein inflations- und rezessionsresistentes Geschäft.» Weyers Credo lautet nach einer früheren Aussage: «Die Eitelkeiten der Reichen befriedigen.»

Los ging es bei ihm schon im Alter von 18 Jahren: Damals bekam er vom bolivianischen Präsidenten das erste Honorarkonsulat und verkaufte nach eigener Aussage den Titel für 20 000 Dollar an einen Fabrikanten. Mit der gleichen Masche seien mehrere hundert weitere Konsulate gefolgt. Auch der als «schöner Konsul» bekannte Mann selbst stieg als Bürgerlicher in den Adelsstand auf: Er ließ sich nach eigenen Worten 1996 von einer damals 78-jährigen Comtesse von Yorck adoptieren - «ein Mitglied des englischen Königshauses».