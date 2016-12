David Guetta macht Stimmung

Weeze (dpa) - Das internationale Dance-Festival «Parookaville» in Weeze (Nordrhein-Westfalen) präsentiert im kommenden Juli den französischen Star-DJ David Guetta und den deutschen Popstar Robin Schulz («Waves»). Die Besucher der dritten Auflage des Festivals für elektronische Tanzmusik auf dem Flughafen Weeze werden vom 21. bis 23. Juli für drei Tage zu «Bürgern» der fiktiven Stadt Parookaville. Der zweifache Grammy-Gewinner David Guetta werde zum Abschluss am Sonntag (23.7.) auf der Hauptbühne spielen, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Der Osnabrücker Robin Schulz werde auf seiner Bühne viele seiner DJ-Freunde empfangen, mit denen er die Genres Deep- und Tech-House in den vergangenen Jahren geprägt habe. Zudem haben David Guetta und Schulz mit «Shed a Light» erstmals einen gemeinsamen Song herausgebracht.

Mit DJ Snake («Lean On») kommt ein weiterer französischer Top-Act auf die Hauptbühne. Weitere Gäste auf den Bühnen von Parookaville sind unter anderem die Niederländer Don Diablo, Oliver Heldens («Geko»), Showtek und Yellow Claw.

Schon im November seien 80 000 Tickets, die bei Parookaville «Visa» heißen, binnen 48 Stunden ausverkauft gewesen.

Wer das Musikfestival Parookaville besucht, wird für drei Tage Bürger einer fiktiven Stadt. Auf dem Gelände des Flughafens Weeze gibt es unter anderem ein Postamt mit eigenem Stempel, ein Rathaus, ein Gefängnis und eine Kirche.